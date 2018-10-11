Філарет переконаний, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52563 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96587 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136405 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113794 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106243 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112723 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136952 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74937 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83401 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175184 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
78 %
750 мм
Похмуро, очікується початок дощу через годину
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 41943 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43301 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47504 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34048 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39203 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136415 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136955 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175186 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514776 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3341 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23297 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23976 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31931 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58527 перегляди
Актуальне
Філарет переконаний, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков

Філарет переконаний, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков

Київ • УНН

 • 17570 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам на подвір'ї Володимирського собору, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що процес об'єднання буде швидкий. Ми домовимося, коли скличемо цей собор. А ми плануємо його скликати найближчим часом. А це буде Архієрейський собор. А це будуть архієреї УПЦ КП, архієреї УАПЦ та УПЦ МП, які захочуть", - сказав Філарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос української церкви - Win-win стратегія для всього регіону

"Тепер це рішення про недійсність всіх цих заборон дає нам можливість об’єднатись тепер з архієреями московського патріархату, які захочуть об’єднатись з нами… Тобто тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об’єднатись в одну православну канонічну церкву, яка буде потім визнана вселенським патріархом, і не тільки. Томос про автокефалію", - заявив Філарет.

За його словами, собор обере предстоятеля єдиної помісної церкви.

"Після того як ми отримаємо Томос і ввійдемо в молитовне єднання, буде продовжуватися процес з єпархіями і парафіями, монастирями Московського патріархату", - додав він.

Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Томос остаточний та безповоротний: експерт розтлумачив тонкощі отримання автокефалії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,085.33