Філарет переконаний, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам на подвір'ї Володимирського собору, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що процес об'єднання буде швидкий. Ми домовимося, коли скличемо цей собор. А ми плануємо його скликати найближчим часом. А це буде Архієрейський собор. А це будуть архієреї УПЦ КП, архієреї УАПЦ та УПЦ МП, які захочуть", - сказав Філарет.
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"Тепер це рішення про недійсність всіх цих заборон дає нам можливість об’єднатись тепер з архієреями московського патріархату, які захочуть об’єднатись з нами… Тобто тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об’єднатись в одну православну канонічну церкву, яка буде потім визнана вселенським патріархом, і не тільки. Томос про автокефалію", - заявив Філарет.
За його словами, собор обере предстоятеля єдиної помісної церкви.
"Після того як ми отримаємо Томос і ввійдемо в молитовне єднання, буде продовжуватися процес з єпархіями і парафіями, монастирями Московського патріархату", - додав він.
Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.
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