Філарет переконаний, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков

"Я думаю, що процес об'єднання буде швидкий. Ми домовимося, коли скличемо цей собор. А ми плануємо його скликати найближчим часом. А це буде Архієрейський собор. А це будуть архієреї УПЦ КП, архієреї УАПЦ та УПЦ МП, які захочуть", - сказав Філарет.



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"Тепер це рішення про недійсність всіх цих заборон дає нам можливість об’єднатись тепер з архієреями московського патріархату, які захочуть об’єднатись з нами… Тобто тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об’єднатись в одну православну канонічну церкву, яка буде потім визнана вселенським патріархом, і не тільки. Томос про автокефалію", - заявив Філарет.



За його словами, собор обере предстоятеля єдиної помісної церкви.



"Після того як ми отримаємо Томос і ввійдемо в молитовне єднання, буде продовжуватися процес з єпархіями і парафіями, монастирями Московського патріархату", - додав він.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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