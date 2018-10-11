Филарет убежден, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей. Об этом он сказал на брифинге журналистам во дворе Владимирского собора, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что процесс объединения будет быстрый. Мы договоримся, когда соберем этот собор. А мы планируем его созвать в ближайшее время. А это будет Архиерейский собор. А это будут архиереи УПЦ КП, архиереи УАПЦ и УПЦ МП, которые захотят" , - сказал Филарет.
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"Теперь это решение о недействительности всех этих запретов дает нам возможность объединиться теперь с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами ... То есть теперь мы, архиереи всех трех церквей, являемся законными, каноническими, благодатными, и теперь можем при нашей доброй воле объединиться в одну православную каноническую церковь, которая будет потом признана вселенским патриархом, и не только. Томос об автокефалии", - заявил Филарет.
По его словам, собор изберет предстоятеля единой поместной церкви.
"После того как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс с епархиями и приходами, монастырями Московского патриархата", - добавил он.
Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил , что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решение: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), А также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686
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