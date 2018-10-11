Филарет убежден, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей

"Я думаю, что процесс объединения будет быстрый. Мы договоримся, когда соберем этот собор. А мы планируем его созвать в ближайшее время. А это будет Архиерейский собор. А это будут архиереи УПЦ КП, архиереи УАПЦ и УПЦ МП, которые захотят" , - сказал Филарет.



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"Теперь это решение о недействительности всех этих запретов дает нам возможность объединиться теперь с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться с нами ... То есть теперь мы, архиереи всех трех церквей, являемся законными, каноническими, благодатными, и теперь можем при нашей доброй воле объединиться в одну православную каноническую церковь, которая будет потом признана вселенским патриархом, и не только. Томос об автокефалии", - заявил Филарет.



По его словам, собор изберет предстоятеля единой поместной церкви.



"После того как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс с епархиями и приходами, монастырями Московского патриархата", - добавил он.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил , что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решение: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), А также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686



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