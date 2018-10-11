Объединение церквей в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольной основе - Филарет

"Объединение будет проходит исключительно на добровольных началах, без всякого насилия. Потому что нам не нужны ни архиереи, ни духовенство, которые внутри украинской церкви будет бунтовать. Мы хотим, чтобы Украинская православная церковь была единая не только внешне, но и духом была единая. Чтобы она служила украинскому народу, защищала украинское государство от внешних врагов. Но и не давала повода для внешнего вмешательства", - отметил Патриарх Филарет.



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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решение: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 г.



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