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У Києво-Печерській Лаврі “зачинили” архієреїв УПЦ МП

У Києво-Печерській Лаврі “зачинили” архієреїв УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Запрошених на зустріч з Президентом Петром Порошенко архієреїв УПЦ МП “зачинили” у Києво-Печерській Лаврі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря, передає УНН.

"В той час, як о 14:00 в Українському домі мала би розпочатися зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату — запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі“,- написав священик.

Він додав, що зранку у Києво-Печерській Лаврі зранку збирався Синод УПЦ МП, “з очевидним натяком: хто з архієреїв не підкориться розпорядженням Митрополії (по факту ж — інструкціям з Москви) — той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади”.

Додамо, що на сайті УПЦ МП підтверджується інформація про те, що сьогодні відбулося засідання Священного Синоду цієї церкви.

Нагадаємо, Єпископи Української православної церкви московського патріархату отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНН, предстоятель УПЦ КП Філарет заявляв, що об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

В УПЦ МП заявили, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

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