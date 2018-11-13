В Киево-Печерской Лавре "закрыли" архиереев УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Приглашенных на встречу с Президентом Петром Порошенко архиереев УПЦ МП "закрыли" в Киево-Печерской Лавре. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.
"В то время, как в 14:00 в Украинском доме должна была начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре", - написал священник.
Он добавил, что утром в Киево-Печерской Лавре утром собирался Синод УПЦ МП, "с очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности".
Добавим, что на сайте УПЦ МП подтверждается информация о том, что сегодня состоялось заседание Священного Синода этой церкви.
Напомним, Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018.
Как сообщал УНН, предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что объединение церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.
В УПЦ МП заявили, что считают невозможным свое участие в объединительном соборе.