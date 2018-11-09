Порошенко планує зустрітися з єпископами УПЦ МП 13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Єпископи Української православної церкви московського патріархату отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року. Таку інформацію підтвердив УНН митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко).
“Циркулярне запрошення керуючого справами про таку зустріч (про зустріч Президента України з єпископами УПЦ МП — ред.) отримано єпископами”, — повідомив владика.
У той же час, він уточнив, що йому про таку зустріч нічого не відомо.
Зазначимо, що УНН намагався підтвердити чи спростувати цю інформацію в Адміністрації Президента України, але так і не зміг додзвонитися.
Нагадаємо, на думку представників Адміністрації Президента України, терміни скликання Об’єднавчого собору трьох церков в Україні залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як він буде проводитись.
3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.
Так, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
За так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.
Як повідомляв УНН, предстоятель УПЦ КП Філарет заявляв, що об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.
В УПЦ МП заявили, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.