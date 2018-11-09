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Порошенко планирует встретиться с епископами УПЦ МП 13 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018 года. Такую информацию подтвердил УНН митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко).

"Циркулярное приглашение управляющего делами о такой встрече (о встрече Президента Украины с епископами УПЦ МП - ред.) получено епископами", - сообщил владыка.

В то же время, он уточнил, что ему о такой встрече ничего не известно.

Отметим, что УНН пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию в Администрации Президента Украины, но так и не смог дозвониться.

Напомним, по мнению представителей Администрации Президента Украины, сроки созыва Объединительного собора трех церквей в Украине зависит от того, насколько быстро украинские епископы договорятся о том, как он будет проводиться.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.

Так, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

По так называемой дорожной карте, для получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Как сообщал УНН, предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что объединение церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

В УПЦ МП заявили, что считают невозможным свое участие в объединительном соборе.

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