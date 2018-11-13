Президент провел встречу с представителями УПЦ МП - СМИ

Как сообщает корреспондент BBC Украина, встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме.

На мероприятии присутствовали как минимум три иерархи УПЦ МП, в том числе митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко).

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко после завершения встречи рассказал журналистам, что на ней присутствовали “представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение”. “Он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП выразили свою поддержку процесса получения автокефалии церкви в Украине”, — указано в сообщении BBC.

Павленко также добавил, что: “Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви”.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии для журналистов заявил, что не знает об этой встрече.

“С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем-либо”, — сказал он. Архиепископ Климент добавил, что “если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в нем нет ничего особенного”.

Напоминаем, сегодня днем в УПЦ МП заявили, что Порошенко отказался встречаться с ними в Лавре.