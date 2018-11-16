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На засідання УПЦ МП приїжджав митрополит з Криму

На засідання УПЦ МП приїжджав митрополит з Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На засідання Собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Києві 13 листопада приїжджав митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

"Кримський священик брав участь в Соборі єпископів, який відбувся в Києво-Печерській Лаврі 13 листопада", - зазначили у виданні.

Як повідомляв УНН, 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату після собору єпископів УПЦ МП повідомила про припинення спілкування зі Вселенським патріархатом і заявила, що Константинополь "став на шлях розколу".

Також в УПЦ МП заявили, що виступають проти спроб змінити їх назву, як про те раніше заявлялося.

Нагадаємо, собор УПЦ МП зібрався 13 листопада, в день, коли була намічена зустріч епископів з Президентом Петром Порошенком.

Так, раніше єпископи УПЦ МП отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського та Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенко 13 листопада 2018 року.

Разом з тим 13 листопада в УПЦ МП повідомили, що собор їхніх єпископів ухвалив рішення зустрітися з Президентом, але не в "Українському домі", а на території Києво-Печерської Лаври. Однак Президент від зустрічі відмовився.

При цьому представник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що запрошених на зустріч з Президентом архієреїв УПЦ МП "закрили" в Києво-Печерській Лаврі.

Пізніше зустріч таки відбулася в "Українському домі" - з частиною ієрархів УПЦ МП.

Як повідомляв УНН, 15 листопада, до Києва прибув митрополит Гальський Еммануїл (православний митрополит Франції, підлеглий Вселенського патріархату), який, за попередніми даними, очолить проведення Об'єднавчого собору щодо створення єдиної помісної Української православної церкви і обрання її предстоятеля.

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