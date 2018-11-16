На заседание УПЦ МП приезжал митрополит из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На заседание Собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве 13 ноября приезжал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
“Крымский священник участвовал в Соборе епископов, который состоялся в Киево-Печерской Лавре 13 ноября”, — отметили в издании.
Как сообщал УНН, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата после собора епископов УПЦ МП сообщила о прекращении общения со Вселенским патриархатом и заявила, что Константинополь "стал на путь раскола".
Также в УПЦ МП заявили, что выступают против попыток изменить их название, как о том ранее заявлялось.
Напомним, собор УПЦ МП собрался 13 ноября, в день, когда была намечена встреча епископов с Президентом Петром Порошенко.
Так, ранее епископы УПЦ МП получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018 года.
Вместе с тем 13 ноября в УПЦ МП сообщили, что собор их епископов принял решение встретиться с Президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры. Однако Президент от встречи отказался.
При этом представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что приглашенных на встречу с Президентом архиереев УПЦ МП "закрыли" в Киево-Печерской Лавре.
Позднее встреча таки состоялась в "Украинском доме" - с частью иерархов УПЦ МП.
Как сообщал УНН, 15 ноября, в Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля.