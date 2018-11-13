УПЦ МП заявила о прекращении общения с Константинополем

"Приняв такие антиканонические решение (решения Синода Вселенского патриархата от 11 октября - ред.), признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в заявлении.

Указывается, что решение об установлении юрисдикции Константинополя на территории Украины является "следствием спекулятивной трактовки церковной истории". А решение о снятии анафемы и других церковных запретов является "следствием искаженного толкования православных канонов".

Кроме того, в УПЦ МП отметили, что выступают против попыток изменить их название, как о том ранее заявлялось.

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"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", - отметили в УПЦ МП.

Процесс предоставления Томоса об автокефалии Украины в УПЦ МП назвали "искусственным и навязанным извне". И приобщение к этому процессу УПЦ МП, как указывается, невозможно.

При этом в УПЦ МП призвали Константинополь к диалогу "при братском участии всех поместных православных церквей с целью соборного решения этой проблемы".

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Кроме того, было удовлетворена апелляция Патриарха Филарета и митрополита Макария по поводу снятия анафемы, а также было принято решение о признании незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

По так называемой дорожной карте до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Как сообщал УНН, предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что объединение церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольной основе.

В УПЦ МП ранее заявляли, что считают невозможным свое участие в объединительном соборе.