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УПЦ МП заявила про припинення спілкування з Константинополем

УПЦ МП заявила про припинення спілкування з Константинополем

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська православна церква Московського патріархату заявила про припинення спілкування з Вселенським патріархатом та заявила, що Константинополь став на шлях розколу. Про це йдеться у заяві за підсумками сьогоднішнього собору єпископів УПЦ МП, передає УНН.

“Прийнявши такі антиканонічні рішення (рішення Синоду Вселенського патріархату 11 жовтня — ред.), визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський Патріархат, згідно з церковними правилами, сам став на шлях розколу. У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється”, — йдеться в заяві.

Вказується, що рішення про встановлення юрисдикції Константинополя на території України є “наслідком спекулятивного трактування церковної історії”. А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон є “наслідком спотвореного тлумачення православних канонів”.

Окрім того, в УПЦ МП наголосили, що виступають проти спроб змінити їхню назву, як про те раніше заявлялось.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київський патріархат проситиме Раду ухвалити закон для зміни назви УПЦ МП

“У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені „Основами соціальної концепції Української Православної Церкви“, законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини”, — наголосили в УПЦ МП.

Процес надання Томосу про автокефалію Україні в УПЦ МП назвали “штучним і нав’язаним ззовні”. І долучення до цього процесу УПЦ МП, як вказується, є неможливим.

При цьому в УПЦ МП закликали Константинополь до діалогу “за братньої участі всіх помісних православних церков із метою соборного вирішення цієї проблеми”.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Крім того, було задоволено апеляцію Патріарха Філарета і митрополита Макарія з приводу зняття анафеми, а також було ухвалено рішення про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.

За так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

Як повідомляв УНН, предстоятель УПЦ КП Філарет заявляв, що об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

В УПЦ МП раніше заявляли, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

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