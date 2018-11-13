УПЦ МП заявила про припинення спілкування з Константинополем

“Прийнявши такі антиканонічні рішення (рішення Синоду Вселенського патріархату 11 жовтня — ред.), визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський Патріархат, згідно з церковними правилами, сам став на шлях розколу. У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється”, — йдеться в заяві.

Вказується, що рішення про встановлення юрисдикції Константинополя на території України є “наслідком спекулятивного трактування церковної історії”. А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон є “наслідком спотвореного тлумачення православних канонів”.

Окрім того, в УПЦ МП наголосили, що виступають проти спроб змінити їхню назву, як про те раніше заявлялось.

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“У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені „Основами соціальної концепції Української Православної Церкви“, законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини”, — наголосили в УПЦ МП.

Процес надання Томосу про автокефалію Україні в УПЦ МП назвали “штучним і нав’язаним ззовні”. І долучення до цього процесу УПЦ МП, як вказується, є неможливим.

При цьому в УПЦ МП закликали Константинополь до діалогу “за братньої участі всіх помісних православних церков із метою соборного вирішення цієї проблеми”.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Крім того, було задоволено апеляцію Патріарха Філарета і митрополита Макарія з приводу зняття анафеми, а також було ухвалено рішення про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 році.

За так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

Як повідомляв УНН, предстоятель УПЦ КП Філарет заявляв, що об’єднання церков в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

В УПЦ МП раніше заявляли, що вважають неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.