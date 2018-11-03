Київський патріархат проситиме Раду ухвалити закон для зміни назви УПЦ МП

“Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква, і щоб РПЦ не ховалася під назвою „українська“, будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов’янською мовою, проповідь — російською мовою, захищають інтереси на сході російські”, — зазначив предстоятель УПЦ КП.

Він також наголосив, що об’єднана українська церква називатиметься “Українська православна церква”.

“Назва буде “Українська православна церква”. Друга назва буде “Київський патріархат”, — сказав Філарет.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Нагадаємо, 11 жовтня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.

За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

Раніше повідомлялось, що після отримання Томосу УПЦ МП називатимуть РПЦ.

В УПЦ МП заявили, що можливе перейменування української церкви буде вважатися "звичайним рейдерством".