Киевский патриархат будет просить Раду принять закон для изменения названия УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет, передает УНН.
"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь, и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться российской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке российские", - отметил предстоятель УПЦ КП.
Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".
"Название будет "Украинская православная церковь". Второе название будет - "Киевский патриархат", - сказал Филарет.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.
Напомним, 11 октября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.
По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.
Ранее сообщалось, что после получения Томоса УПЦ МП называть РПЦ.
В УПЦ МП заявили, что возможно переименование украинской церкви будет считаться "обычным рейдерством".