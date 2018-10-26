УПЦ МП: можливе перейменування Української церкви буде вважатися "звичайним рейдерством"

“Юридичну назву релігійної організації не може змінювати будь-хто без бажання самої юридичної особи. Є таке поняття, як „принцип автономності релігійних організацій“. Всі наміри забрати у нас назву є чистої води рейдерством”, — сказав він в інтерв’ю, розміщеному в п’ятницю на сайті УПЦ МП.

Данилевич зазначив, що не можна силою змінити назву церкви. “Які б закони не приймали, вони не будуть мати силу, тому що будь-який апеляційний суд, не кажучи вже про європейський суд, скасує таке рішення”, — додав він.

Раніше очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) заявив, що об’єднавчий собор зі створення єдиної помісної української церкви повинен змінити назву Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні.

У зв’язку з цим Данилевич заявив, що це “стара схема і знову буде аферою Філарета за підтримки нинішньої політичної влади, якщо вона на це піде”. “Всі юридичні аргументи не мають підстав. Це можна зробити, але це буде незаконно. Рішення Верховної Ради з цього питання буде також незаконними”, — сказав представник УПЦ.

Нагадуємо, Філарет назвав три питання, які розглянуть на об’єднавчому соборі.