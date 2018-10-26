Філарет назвав три питання, які розглянуть на об'єднавчому соборі

"В Україні буде одна українська церква, а ті православні, і духовенство, і єпископи, і віруючі, які не захочуть бути в Українській православній церкві, повинні називатись Російською православною церквою в Україні. Це – перше, що повинне бути вирішене на Соборі", - розповів Філарет.

"Друге питання – це обрання предстоятеля для цієї об’єднаної нової Українськї православної церкви. Третє питання, розглянуте на Соборі – це прийняття статуту для цієї Української православної церкви", - розповів він.

За словами Філарета, статут є як у Київського Патріархату, так і у Автокефальної церкви в Україні та Московського Патріархату.

"Це буде статут загальний, український, який буде відбивати в собі закони України і погоджений з українськими законами з одного боку, з іншого – структуру Православної церкви, її положення та можливості", – додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім – отримання Томоса про автокефалію як документа.