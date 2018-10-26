Филарет назвал три вопроса, которые будут рассмотрены на объединительном соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Архиерейском соборе для объединения Киевского Патриархата, УАПЦ и Московского Патриархата будут рассмотрены три важных вопроса. Об сказал во время брифинга Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает корреспондент УНН.
"В Украине будет одна украинская церковь, а те православные, и духовенство, и епископы, и верующие, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине. Это - первое, что должно быть решено на Соборе", - рассказал Филарет.
"Второй вопрос - это избрание предстоятеля для этой объединенной новой Украинской православной церкви. Третий вопрос, рассмотренный на Соборе - это принятие устава для этой Украинской православной церкви", - рассказал он.
По словам Филарета, устав есть как у Киевского Патриархата, так и в Автокефальной церкви в Украине и Московского Патриархата.
"Это будет устав общий, украинский, который будет отражать в себе законы Украины и согласован с украинскими законами с одной стороны, с другой - структуру Православной церкви, ее положения и возможности", - добавил он.
Напомним, 11 октября священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.
Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит провести собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрать предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.