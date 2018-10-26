УПЦ МП: возможно переименование Украинской церкви будет считаться "обычным рейдерством"

“Юридическое название религиозной организации не может изменять кто-либо без желания самого юридического лица. Есть такое понятие, как „принцип автономности религиозных организаций“. Все намерения забрать у нас название являются чистой воды рейдерством”, — сказал он в интервью, размещенном в пятницу на сайте УПЦ.

Данилевич отметил, что нельзя силой изменить название церкви. “Какие бы законы не принимали, они не будут иметь силу, потому что любой апелляционный суд, не говоря уже о европейском суде, отменит такое решение”, — добавил он.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине.

В этой связи Данилевич заявил, что это “старая схема и снова будет аферой Филарета при поддержке нынешней политической власти, если она на этой пойдет”. “Все юридические аргументы не имеют оснований. Это можно сделать, но это будет незаконно. Решение Верховной рады по этому вопросу будет также незаконным”, — сказал представитель УПЦ.

Напоминаем, Филарет назвал три вопроса, которые будут рассмотрены на объединительном соборе.