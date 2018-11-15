В Киев приехал представитель Константинополя, который должен возглавить Объединительный собор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киев прибыл митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату), который, по предварительным данным, возглавит проведение Объединительного собора относительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник.
"Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения Собора, который, ожидается, он возглавит", - сообщил собеседник агентства.
Кроме того, по словам источника, обсуждается возможная дата проведения Объединительного собора, которой, предварительно, определили 22 ноября.
Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.