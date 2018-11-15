Дату Об'єднавчого собору церков ще не визначили - Зоря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Дату Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви та обрання її предстоятеля ще не визначили, коли вона з'явиться, її оголосять офіційно, а наразі триває підготовчий процес, до того ж з позитивною динамікою. Про це заявив речник Київської патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.
"Про дату Об'єднавчого собору. Дата Собору буде оголошена офіційно. Доки вона офіційно не оголошена - по суті дати немає", - зазначив він у Facebook.
Він зауважив, що різні джерела, "особливо засоби московської дезінформації в Україні, наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме в поширену ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триватиме - створити цунамі "зради".
"Оголошення дати Собору означатиме, що підготовчий процес завершено. А зараз підготовка триває - хоч і не просто, але з позитивною динамікою, з тверезим баченням з боку ключових осіб та з їхнім об‘єктивним бажанням якомога швидко досягти успішного завершенння - Томосу про автокефалію", - підсумував Зоря.
Напередодні колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.