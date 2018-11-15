Дату Об'єднавчого собору церков ще не визначили - Зоря

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Дату Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви та обрання її предстоятеля ще не визначили, коли вона з'явиться, її оголосять офіційно, а наразі триває підготовчий процес, до того ж з позитивною динамікою. Про це заявив речник Київської патріархії Євстратій Зоря, передає УНН.