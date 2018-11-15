Дату Объединительного собора церквей еще не определили - Зоря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Дата Объединительного собора о создании единой поместной Украинской православной церкви и избрание ее предстоятеля еще не определена, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой. Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря, передает УНН.
"О дате Объединительного собора. Дата Собора будет объявлена официально. Пока она официально не объявлена - по сути даты нет", - отметил он в Facebook.
Он добавил, что различные источники, "особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не состоится, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами "зрады".
"Объявление даты Собора означает, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка продолжается - хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстрее достичь успешного завершенння - Томоса об автокефалии", - подытожил Зоря.
Накануне бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состоятся 22 ноября.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.