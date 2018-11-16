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Объединение церквей поддержат 15 иерархов УПЦ МП

Объединение церквей поддержат 15 иерархов УПЦ МП

Киев  •  УНН

 • 13805 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Митрополит Винницкий и Барский Симеон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и двумя другими священнослужителями УПЦ МП 13 ноября имел доверенность от 15 других иерархов Московской церкви. Об этом сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на источники в руководстве УПЦ МП, передает УНН.

“На встречу прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон. У последнего были доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык. То есть фактически встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ состоялась. Она предшествовала назначенному на 21 ноября собору Православной поместной церкви Украины”, — рассказал собеседник издания.

По его словам, встреча президента с епископами УПЦ МП “состоялась вопреки воле главы УПЦ митрополита Онуфрия”.

Однако, по мнению источников среди архиереев УПЦ МП, “собор ППЦУ 21 ноября состоится”.

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“По договоренности с президентом Украины, голосование епископата будет проходить по поручениям. Митрополит Симеон прибудет на собор ориентировочно с 15 доверенностями, и это никто не сможет опротестовать, потому что это будут реальные голоса архиереев. Мы считаем, что своим решением Константинополь распустил все церковные юрисдикции, которые были в Украине. Теперь новую церковную единицу будут создавать на соборе ППЦУ... Каждый епископ волен голосовать и переходить, куда хочет. Это принцип соборности, который действует с IV века. И сейчас мы будем действовать в соответствии с ним и будем руководствоваться им”, - отметили собеседники.

Напомним, 13 ноября Петр Порошенко провел в “Украинском доме” встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее епископы УПЦ МП получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018 года.

Вместе с тем 13 ноября в УПЦ МП сообщили, что собор их епископов принял решение встретиться с Президентом, но не в “Украинском доме”, а на территории Киево-Печерской Лавры. Однако Президент от встречи отказался.

Как сообщал УНН, на заседание Собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве 13 ноября приезжал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

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