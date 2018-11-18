Зоря опроверг информацию о назначенной дате Объединительного собора
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Информация об уже назначенной дате проведения Объединительного собора для создания единой поместной Украинской православной церкви, который якобы должен состояться 22 ноября, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря, передает УНН.
"Официально заявляю: распространяемая в объявлении (изображение ниже) информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - написал Е.Зоря.
Представитель УПЦ КП добавил изображение, на котором Объединительный собор анонсирован на 22 ноября.
Отметим, ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, состоится 22 ноября.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Объявлялась в УПЦ МП и 21 ноября как дата проведения собора.
Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.