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Об'єднавчий собор УПЦ відбудеться у грудні

Об'єднавчий собор УПЦ відбудеться у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року. Про це йдеться в повідомленні головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату, передає УНН.

Так, повідомляється, що під час підготовки до засідання Святого Синоду з 27 по 29 листопада 2018 року Константинопольський Вселенський патріархат знову підтвердив своє рішення про надання Томосу автокефальної Православної церкви в Україні.

"Хоча процес підготовки до Святої Ради (Собору) Православної церкви в Україні триває, конкретна дата в грудні 2018 року буде представлена для підтвердження та оголошення Святішого Синоду Вселенського Патріархату", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення підтвердив також директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

"Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. Об‘єднавчий Собор відбудеться в грудні 2018 року, точна дата буде названа в ході засідання Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату 27-29 листопада цього року", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

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