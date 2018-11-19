Объединительный собор УПЦ состоится в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении главного секретариата Синода Вселенского патриархата, передает УНН.
Так, сообщается, что во время подготовки к заседанию Святого Синода с 27 по 29 ноября 2018 года Константинопольский Вселенский патриархат вновь подтвердил свое решение о предоставлении Томоса автокефальной Православной церкви в Украине.
"Хотя процесс подготовки к Святому Совету (Собору) Православной церкви в Украине продолжается, конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена для подтверждения и объявления Святейшего Синода Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.
Сообщение подтвердил также директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.
"Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине. Объединительный Собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об уже определенной дате Объединительного собора.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.