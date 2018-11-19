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Объединительный собор УПЦ состоится в декабре

Объединительный собор УПЦ состоится в декабре

Киев  •  УНН

 • 15264 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении главного секретариата Синода Вселенского патриархата, передает УНН.

Так, сообщается, что во время подготовки к заседанию Святого Синода с 27 по 29 ноября 2018 года Константинопольский Вселенский патриархат вновь подтвердил свое решение о предоставлении Томоса автокефальной Православной церкви в Украине.

"Хотя процесс подготовки к Святому Совету (Собору) Православной церкви в Украине продолжается, конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена ​​для подтверждения и объявления Святейшего Синода Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.

Сообщение подтвердил также директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине. Объединительный Собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об уже определенной дате Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

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