У Почаївській лаврі заявили про "використання владою комуністичних методів боротьби з ПЦ"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Братія Свято-Успенської Почаївської лаври заявила про те, що “влада України використовує комуністичні методи боротьби з Православною Церквою”. Звернення опубліковане на сайті лаври, повідомляє УНН.
Комісія Міністерства юстиції України анулювала договір на право користування Свято-Успенською Почаївською лаврою, Успенським собором, Троїцьким собором, Монастирськими келіями, Дзвіницею, Архієрейським будинком і Святою брамою. Братія лаври зазначила, що права користування можуть втратити 200 ченців і 50 послушників.
“Змушені констатувати, що в даний час українська влада використовує комуністичні методи боротьби з Православною Церквою”, — заявила братія, зазначивши в кінці звернення, що “українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської Лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок — знищення чернецтва на території Західної України”.
Нагадуємо, в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що чоловічий монастир й далі продовжуватиме користуватися спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври незважаючи на рішення Міністерства юстиції України про скасування реєстрації щодо користування цими спорудами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.