В Почаевской лавре заявили об "использовании властями коммунистических методов борьбы с ПЦ"

Комиссия Министерства юстиции Украины аннулировала договор на право пользования Свято-Успенской Почаевской лавры, Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Братия лавры отметила, что права пользования могут лишиться 200 монахов и 50 послушников.

“Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью”, — заявила братия, отметив в конце обращения, что “украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины”.

Напоминаем, в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что мужской монастырь и дальше продолжать пользоваться сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры несмотря на решение Министерства юстиции Украины об отмене регистрации по использованию этими сооружениями. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.