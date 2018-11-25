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8 марта, 13:20 • 103179 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 134659 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

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В Почаевской лавре заявили об "использовании властями коммунистических методов борьбы с ПЦ"

В Почаевской лавре заявили об "использовании властями коммунистических методов борьбы с ПЦ"

Киев  •  УНН

 • 23134 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Братия Свято-Успенской Почаевской лавры заявила о том, что “власть Украины использует коммунистические методы борьбы с Православной Церковью”. Обращение опубликовано на сайте лавры, сообщает УНН.

Комиссия Министерства юстиции Украины аннулировала договор на право пользования Свято-Успенской Почаевской лавры, Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Братия лавры отметила, что права пользования могут лишиться 200 монахов и 50 послушников.

“Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью”, — заявила братия, отметив в конце обращения, что “украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины”.

Напоминаем, в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что мужской монастырь и дальше продолжать пользоваться сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры несмотря на решение Министерства юстиции Украины об отмене регистрации по использованию этими сооружениями. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

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