В УПЦ МП заявили, що й далі користуватимуться Почаївською лаврою

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що чоловічий монастир й далі продовжуватиме користуватися спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври незважаючи на рішення Міністерства юстиції України про скасування реєстрації щодо користування цими спорудами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, передає УНН.