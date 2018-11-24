В УПЦ МП заявили, що й далі користуватимуться Почаївською лаврою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що чоловічий монастир й далі продовжуватиме користуватися спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври незважаючи на рішення Міністерства юстиції України про скасування реєстрації щодо користування цими спорудами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, передає УНН.
“На сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Свято-Успенської Почаївської лаври за чоловічим монастирем УПЦ, є діючим і не скасованим”, — сказав він.
За його словами, рішення Мін’юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року.
Водночас, уточнив Бахов, право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обовязковій державній реєстрації.
“Тому скасування такої державної реєстрації не позбавляє чоловічий монастир УПЦ права на користування спорудами Свято-Успенської Почаївської лаври. Між тим таке рішення Мінюсту може буте скасовано у судовому порядку”, — зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України скасувало передачу комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври в користування Української православної церкви Московського патріархату.
Зокрема, комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.