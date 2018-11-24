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В УПЦ МП заявили, что и дальше будут пользоваться Почаевской лаврой

В УПЦ МП заявили, что и дальше будут пользоваться Почаевской лаврой

Киев  •  УНН

 • 18519 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что мужской монастырь и дальше будет продолжать пользоваться сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры несмотря на решение Министерства юстиции Украины об отмене регистрации по использованию этих сооружений. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, передает УНН.

"На сегодняшний день договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ, является действующим и не отмененным", - сказал он.

По его словам, решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года.
В то же время, уточнил Бахов, право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

"Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры. Между тем такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке", - отметил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

В частности, комиссия Минюста на своем заседании удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра.

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