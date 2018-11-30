Митрополит Павло: не живу в будинку, де СБУ проводила слідчі дії

“Обшуки були у будинку, який дійсно числиться на мені, але з 2013 року я там жодного разу не був... У 2014 цей будинок був розграблений, винесено було п'ять ікон, забрали ящик горілки, яка там була. Я звертався у міліцію, хотілося мені ікони повернути. Сьогодні ви побачили, що там людської ноги не буває”, — повідомив Лебідь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Он с бесом поцеловался": причини обшуку у Лаврі

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України проводили слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла (Лебідя).

За даними СБУ, такі дії проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.