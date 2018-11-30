"Он с бесом поцеловался": причини обшуку у Лаврі

Ржищівський міськсуд Київської області за клопотанням прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури надав дозвіл на проведення обшуку у помешканні Митрополита Павла, а також у Лаврі.

У кримінальному провадженні розслідується злочин передбачений статтею 161 ККУ - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.



Кримінальне провадження відкрито після одного з інтерв'ю Митрополита Павла.



В ухвалі суду йдеться "25 жовтня 2018 року на хостингу YouTube на ЮТУБ. Каналі "Главновости" розміщено відеозапис із інтерв'ю намісника Свято-Успенського Києво-Печерської Лаври УПЦ Лебедя Петра Дмитровича під назвою "Митрополит Павел про Филарета: Он с бесом поцеловался".



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Працівники департаменту захисту національної державності СБУ після перегляду вказаного інтерв'ю зробили висновок про те, що Лебідь своїми висловами порушує рівноправність громадян через їх релігійні переконання.



В рамках кримінального провадження правоохоронці проводять слідчі дії, а саме обшуки з метою виявити записи (зошити, блокноти, записники, листи, документи) чи електронні носії інформації з метою виявлення фактів, що підтверджують підготовку Митрополитом умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі.



Як повідомляв УНН, СБУ обшукує Лавру і помешкання митрополита Павла.