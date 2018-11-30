"Он с бесом поцеловался": причины обыска в Лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Обыски в Лавре проводятся в рамках расследования уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии, в котором фигурирует наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Митрополит Павел. Об этом УНН стало известно из судебного решения, которым было предоставлено разрешение на проведение обысков.
Ржищивский горсуд Киевской области по ходатайству прокурора Кагарлыкской местной прокуратуры дал разрешение на проведение обыска в квартире Митрополита Павла, а также в Лавре.
В уголовном производстве расследуется преступление, предусмотренное статьей 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.
Уголовное производство открыто после одного из интервью Митрополита Павла.
В определении суда говорится "25 октября 2018 на хостинге YouTube на ЮТУБ. Канале "Главновости" размещено видеозапись с интервью наместника Свято-Успенского Киево-Печерской Лавры УПЦ Лебедя Петра Дмитриевича под названием" Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался" .
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Работники департамента защиты национальной государственности СБУ после просмотра указанного интервью сделали вывод о том, что Лебедь своими высказываниями нарушает равноправие граждан из-за их религиозных убеждений.
В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, а именно обыски с целью выявить записи (тетради, блокноты, записные книжки, письма, документы) или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку Митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.
Как сообщал УНН, СБУ обыскивает Лавру и помещения митрополита Павла.