Митрополит Павел: не живу в доме, где СБУ проводила следственные действия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81094 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137542 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135676 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126347 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164138 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117944 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Митрополит Павел: не живу в доме, где СБУ проводила следственные действия

Митрополит Павел: не живу в доме, где СБУ проводила следственные действия

Киев  •  УНН

 • 9123 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводила следственные действия в доме, в котором митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) давно не живет. Об этом во время брифинга заявил сам митрополит, передает корреспондент УНН.

"Обыски были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был... В 2014 этот дом был разграблен, вынесено было пять икон, забрали ящик водки, который там был. Я обращался в милицию, хотелось мне иконы вернуть. Сегодня вы увидели, что там человеческой ноги не бывает", - сообщил Лебедь.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводили следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя).

По данным СБУ, такие действия проводились в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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