Митрополит Павел: не живу в доме, где СБУ проводила следственные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводила следственные действия в доме, в котором митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) давно не живет. Об этом во время брифинга заявил сам митрополит, передает корреспондент УНН.
"Обыски были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был... В 2014 этот дом был разграблен, вынесено было пять икон, забрали ящик водки, который там был. Я обращался в милицию, хотелось мне иконы вернуть. Сегодня вы увидели, что там человеческой ноги не бывает", - сообщил Лебедь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он с бесом поцеловался": причины обыска в Лавре
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводили следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя).
По данным СБУ, такие действия проводились в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.