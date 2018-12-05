СБУ допросила около двух десятков священников УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники УСБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигийнои вражды. Об этом сообщили УНН в спецслужбе.
"Да, допросили около двух десятков священников из этой области в рамках дела по ст. 111 и ст.161", - сказал собеседник агентства, не уточнив одновременно о результатах этого общения.
Напомним, в УПЦ МП заявляют, что СБУ массово вызывает на допросы священников Ровенской области.
Как сообщал УНН, 30 ноября СБУ обыскала Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и помещения митрополита Павла. Митрополит Павел заявил, что не живет в доме, где СБУ проводила следственные действия.