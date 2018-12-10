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СБУ обнародовала доказательства использования Россией структур УПЦ МП в гибридной войне

Киев • УНН

 • 14236 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Россия в гибридной войне использует религиозные структуры Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает УНН.

СБУ обнародовала доказательства использования Россией структур УПЦ МП в гибридной войне

"В рамках продолжения информирования общественности о формах и методах российской агрессии Служба безопасности Украины представляет серию специальных информационных буклетов. Первые два выпуска посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, буклеты, выданные на украинском и английском языках, содержащие специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как и разоблаченные СБ Украины, так и собранные общественными активистами.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе сотрудники СБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды.

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