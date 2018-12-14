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Спецслужбы РФ пытались через Facebook и Twitter повлиять на выборы в Украине

Киев • УНН

 • 9533 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ социальных сетей "Facebook" и "Twitter" с целью вмешательства в избирательные процессы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Спецслужбы РФ пытались через Facebook и Twitter повлиять на выборы в Украине

“Оперативники СБ Украины установили, что к реализации этого механизма привлекается ООО ”Агентство Интернет Исследований“ (ООО "Агентство Интернет Исследований"), которое, по полученным от партнеров данными и собственной информации СБУ, причастное к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательства в избирательные процессы многих демократических стран мира”, - сообщили в СБУ.

Так, по информации Службы безопасности, накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году украинцам от этой российской “фабрики троллей” начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц.

У них за денежное вознаграждение украинским пользователям предлагали предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях “Facebook” и “Twitter” для якобы распространении через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов.

“На самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространение антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве”, - говорится в сообщении.

В СБУ призвали украинских пользователей соцсетей в случае получения от неизвестных людей таких предложений, а также выявления фактов размещения в социальных сетях публикаций, в которых будут содержаться признаки совершения преступлений, сообщать на горячую линию Службы безопасности.

Отмечается, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях.

Как сообщал УНН, во Львове, сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые с помощью российских программ получили доступ к информационно-телекоммуникационных систем более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

Напомним, в СНБО заявили, что готовы к угрозам российского влияния на Украину перед выборами.

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