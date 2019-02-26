РФ планирует потратить на вмешательство в украинские выборы 300 млн долларов

"Мы прекрасно знаем, что Россия будет вмешиваться не только военно - через аннексию Крыма, через военную агрессию, она будет вмешиваться и гибридно - в украинские выборы. Наша внешняя разведка сказала, что около 300 млн долларов Россия собирается бросить в выборы через фейки, через вмешательства, через подкупы, через создание каких-то кризисных ситуаций, через диверсионные группы, провокации, псевдомайдан", - отметила нардеп.



По ее словам, противодействовать этим угрозам должны правоохранительные органы, но только опираясь на доказательства, а не на голословные заявления.



Напомним, в Сумской области блокировали попытку вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс в Украине.



Силовики сегодня проводят более 30 обысков в нескольких регионах Украины по признакам создание преступной организации, которая пыталась создать "избирательные пирамиды" для воздействия на волеизъявление украинцев.