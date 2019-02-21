В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід"

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців. Про це на брифінгу у четвер, 21 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.