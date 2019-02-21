В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців. Про це на брифінгу у четвер, 21 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Службою безпеки України спільно з Генеральною Прокуратурою України та Державним бюро розслідувань в межах відкритого за ознаками створення злочинної організації провадження у значній частині регіонів нашої держави сьогодні проводиться більше 30 обшуків", - зазначив він.
Заступник голови СБУ зауважив, що у жодному партійному офісі жодної політичної сили ніяких обшуків не проводиться.
"Мета – документування створення так званих "виборчих пірамід" та недопущення їх використання під час виборів президента України", - сказав він.
За його словами, підставою стала здобута СБУ інформація про створення злочинної організації за участю та провідною роллю громадян РФ та України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами. Метою організації є вплив на волевиявлення під час голосування на виборах президента України, додав Кононенко.
Нагадаємо, СБУ заявляла, що спецслужби РФ активно реалізують методологію гібридного втручання у вибори з метою штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так і частиною західної спільноти.