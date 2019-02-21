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В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід"

В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців. Про це на брифінгу у четвер, 21 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

"Службою безпеки України спільно з Генеральною Прокуратурою України та Державним бюро розслідувань в межах відкритого за ознаками створення злочинної організації провадження у значній частині регіонів нашої держави сьогодні проводиться більше 30 обшуків", - зазначив він.

Заступник голови СБУ зауважив, що у жодному партійному офісі жодної політичної сили ніяких обшуків не проводиться.

"Мета – документування створення так званих "виборчих пірамід" та недопущення їх використання під час виборів президента України", - сказав він.

За його словами, підставою стала здобута СБУ інформація про створення злочинної організації за участю та провідною роллю громадян РФ та України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами. Метою організації є вплив на волевиявлення під час голосування на виборах президента України, додав Кононенко.

Нагадаємо, СБУ заявляла, що спецслужби РФ активно реалізують методологію гібридного втручання у вибори з метою штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так і частиною західної спільноти.

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