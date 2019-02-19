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Росія спробує штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні – СБУ

Росія спробує штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні – СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спецслужби Російської Федерації активно реалізують методологію гібридного втручання у вибори, з метою штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так і частиною західної спільноти. Про це на брифінгу у вівторок, 19 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

Як вже було зазначено керівником Служби Зовнішньої Розвідки України, російським керівництвом, передусім – російськими спецслужбами, поставлене чітке завдання "закрыть украинский вопрос" у 2019 році. Для виконання цієї вказівки спецслужби РФ активно реалізують методологію гібридного втручання у вибори, створену на основі так званої "доктрини" начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Герасимова у 2013 році", - сказав заступник Голови СБУ.

За його словами, відповідна доктрина була апробована у Криму та на Донбасі в 2014 році.

"Вона передбачає застосування політичних, економічних, інформаційних заходів, що реалізуються із залученням протесаного потенціалу населення. Росія намагатиметься штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так і частиною західної спільноти, з наступним використанням цього фактору для максимального розколу суспільства та створення постійно діючого фронту протиборства у максимально можливій кількості регіонів нашої держави", - зазначив Кононенко.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила підготовлений Росією план, за яким збирались атакувати 20 храмів УПЦ МП. 

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