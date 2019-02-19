Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине - СБУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49950 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65912 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126579 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124364 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158450 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине - СБУ

Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине - СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Спецслужбы Российской Федерации активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, с целью искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества. Об этом на брифинге во вторник, 19 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

Как уже было отмечено руководителем Службы Внешней Разведки Украины, российским руководством, прежде всего - российскими спецслужбами, поставлена четкая задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. Для выполнения этого указания спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, созданную на основе так называемой "доктрины" начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герасимова в 2013 году", - сказал заместитель председателя СБУ.

По его словам, соответствующая доктрина была апробирована в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

"Она предусматривает применение политических, экономических, информационных мероприятий, реализуемых с привлечением протесаного потенциала населения. Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества, с последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создание постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов нашего государства", - отметил Кононенко.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила подготовленый Россией план, по которому собирались атаковать 20 храмов УПЦ МП.

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