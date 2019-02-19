Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине - СБУ

Как уже было отмечено руководителем Службы Внешней Разведки Украины, российским руководством, прежде всего - российскими спецслужбами, поставлена четкая задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. Для выполнения этого указания спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, созданную на основе так называемой "доктрины" начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герасимова в 2013 году", - сказал заместитель председателя СБУ.



По его словам, соответствующая доктрина была апробирована в Крыму и на Донбассе в 2014 году.



"Она предусматривает применение политических, экономических, информационных мероприятий, реализуемых с привлечением протесаного потенциала населения. Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества, с последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создание постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов нашего государства", - отметил Кононенко.



Как сообщал УНН, СБУ разоблачила подготовленый Россией план, по которому собирались атаковать 20 храмов УПЦ МП.