Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Спецслужбы Российской Федерации активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, с целью искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества. Об этом на брифинге во вторник, 19 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
Как уже было отмечено руководителем Службы Внешней Разведки Украины, российским руководством, прежде всего - российскими спецслужбами, поставлена четкая задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. Для выполнения этого указания спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, созданную на основе так называемой "доктрины" начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герасимова в 2013 году", - сказал заместитель председателя СБУ.
По его словам, соответствующая доктрина была апробирована в Крыму и на Донбассе в 2014 году.
"Она предусматривает применение политических, экономических, информационных мероприятий, реализуемых с привлечением протесаного потенциала населения. Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинского, так и частью западного сообщества, с последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создание постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов нашего государства", - отметил Кононенко.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила подготовленый Россией план, по которому собирались атаковать 20 храмов УПЦ МП.