Росія підготувала план атаки на храми УПЦ МП - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. СБУ викрила підготовлений Росією план, за яким збирались атакувати 20 храмів УПЦ МП. Про це заявив Голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу, передає УНН.
"СБУ отримала план так званих оперативних заходів підготовлений у "МДБ" так званої "ДНР" та погоджений з кураторами у Ростовській області (у Росії – ред.). У цьому плані вказано 20 об’єктів, які планується атакувати в Україні", - заявив він.
За словами Грицака, автор цього плану - колишній працівник СБУ Єгор Соболєв, який зараз є членом "МДБ" так званої "ДНР". Цей план передбачає також розсилку неправдивих повідомлень.
"Згідно з планом передбачається розсилка з фейкових акаунтів електронних повідомлень, начебто від патріотичних проукраїнських сил з погрозами фізичної розправи на адресу авторитетних керівників ПЦУ, УГКЦ, єврейської релігійної громади. Планувалось залучити і реальних представників патріотичних громад і колишніх учасників АТО", - розповів голова СБУ.
Як повідомляв УНН, в СБУ заявили, що спецслужби РФ спланували підпали храмів УПЦ МП в Україні.