Росія підготувала план атаки на храми УПЦ МП - СБУ

"СБУ отримала план так званих оперативних заходів підготовлений у "МДБ" так званої "ДНР" та погоджений з кураторами у Ростовській області (у Росії – ред.). У цьому плані вказано 20 об’єктів, які планується атакувати в Україні", - заявив він.

За словами Грицака, автор цього плану - колишній працівник СБУ Єгор Соболєв, який зараз є членом "МДБ" так званої "ДНР". Цей план передбачає також розсилку неправдивих повідомлень.

"Згідно з планом передбачається розсилка з фейкових акаунтів електронних повідомлень, начебто від патріотичних проукраїнських сил з погрозами фізичної розправи на адресу авторитетних керівників ПЦУ, УГКЦ, єврейської релігійної громади. Планувалось залучити і реальних представників патріотичних громад і колишніх учасників АТО", - розповів голова СБУ.

Як повідомляв УНН, в СБУ заявили, що спецслужби РФ спланували підпали храмів УПЦ МП в Україні.