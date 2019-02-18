Спецслужби РФ спланували підпали храмів УПЦ МП в Україні – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Спецслужби Російської Федерації, а також так звані служби самопроголошених "ДНР" спланували ряд підпалів храмів УПЦ МП для дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу, передає УНН.
"Служби РФ у взаємозв’язку з так званими МДБ ДНР вдалися до провокацій. Одним з інструментів цинічних провокацій - спроба підпалу культових споруд УПЦ МП на території України. СБУ зібрала беззаперечні докази, які свідчать про замовлення провокацій, їхня організація та фінансування здійснюється російськими спецслужбами через підконтрольні їм структури з так званого МДБ ДНР", - заявив Грицак.
За його словами, причиною цього є створення в Україні Православної церкви, її визнання та отримання Томосу.
Як повідомляв УНН, Федеральна служба безпеки Росії організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП на сході України.
Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму УПЦ МП.