Спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Спецслужбы Российской Федерации, а также так называемые службы самопровозглашенных "ДНР" спланировали ряд поджогов храмов УПЦ МП для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга, передает УНН.
"Службы РФ во взаимосвязи с так называемыми МГБ ДНР прибегли к провокациям. Одним из инструментов циничных провокаций - попытка поджога культовых сооружений УПЦ МП на территории Украины. СБУ собрала неопровержимые доказательства, свидетельствующие о заказе провокаций, их организация и финансирование осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры так называемого МГБ ДНР", - заявил Грицак.
По его словам, причиной этого является создание в Украине Православной церкви, ее признание и получения Томоса.
Как сообщал УНН, Федеральная служба безопасности России организует акции устрашения прихожан и нападения на храмы УПЦ МП на востоке Украины.
Напомним, в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП.