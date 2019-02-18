Спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине – СБУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52225 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127480 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128308 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128667 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124557 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159121 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141387 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145256 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине – СБУ

Спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине – СБУ

Киев  •  УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Спецслужбы Российской Федерации, а также так называемые службы самопровозглашенных "ДНР" спланировали ряд поджогов храмов УПЦ МП для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга, передает УНН.

"Службы РФ во взаимосвязи с так называемыми МГБ ДНР прибегли к провокациям. Одним из инструментов циничных провокаций - попытка поджога культовых сооружений УПЦ МП на территории Украины. СБУ собрала неопровержимые доказательства, свидетельствующие о заказе провокаций, их организация и финансирование осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры так называемого МГБ ДНР", - заявил Грицак.

По его словам, причиной этого является создание в Украине Православной церкви, ее признание и получения Томоса.

Как сообщал УНН, Федеральная служба безопасности России организует акции устрашения прихожан и нападения на храмы УПЦ МП на востоке Украины.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП.

Украинские Национальные Новости

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