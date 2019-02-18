ФСБ організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Федеральна служба безпеки Росії організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП на сході України. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.
"Наші "друзі" "за порєбріком" вдаються до вчинення протиправних дій щодо культових споруд УПЦ МП. У нас є інформація про те, що ставиться завдання залякувати перед вчиненням якихось акцій екстремістського протиправного характеру представників УПЦ МП, щоб їх реакція виглядала більш природною", - зазначив він.
За його словами, відповідні протиправні дії СБУ вже зафіксувала на сході. За даними Служби, їх організовували з окупованої території, причому керівництво цими діями здійснювало безпосередньо ФСБ РФ по Ростовській області.
Раніше УНН повідомляв, що на переконання СБУ, спецслужби Росії для дестабілізації шукають охочих підпалювати храми УПЦ МП.