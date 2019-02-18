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ФСБ організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП

ФСБ організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП

Київ • УНН

 • 8195 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Федеральна служба безпеки Росії організовує акції залякування парафіян і напади на храми УПЦ МП на сході України. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.

"Наші "друзі" "за порєбріком" вдаються до вчинення протиправних дій щодо культових споруд УПЦ МП. У нас є інформація про те, що ставиться завдання залякувати перед вчиненням якихось акцій екстремістського протиправного характеру представників УПЦ МП, щоб їх реакція виглядала більш природною", - зазначив він.

За його словами, відповідні протиправні дії СБУ вже зафіксувала на сході. За даними Служби, їх організовували з окупованої території, причому керівництво цими діями здійснювало безпосередньо ФСБ РФ по Ростовській області.

Раніше УНН повідомляв, що на переконання СБУ, спецслужби Росії для дестабілізації шукають охочих підпалювати храми УПЦ МП

Українські Національні Новини

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