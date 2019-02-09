СБУ: спецслужби РФ для дестабілізації шукають охочих підпалювати храми УПЦ МП

"Співробітники СБУ встановили, що спецслужби РФ та підпорядковані їм МГБ "ЛНР/ДНР" здійснюють пошук виконавців, які за 2 тисячі доларів США готові вчинити підпали культових споруд УПЦ МП. За умови надання в якості звіту відеозапису злочинних дій, зловмисник пообіцяв надіслати дві тисячі доларів США на картковий рахунок, відкритий в одному з українських банків", - вказали у спецслужбі.

Алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою, за даними СБУ, виглядав наступним чином (мовою оригіналу):

"Нарисовать на месте любой из предложенных символов;

Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения.

Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть.

Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ.

На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съёмки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".

"Службою безпеки України вже попереджено спробу залучення громадянина України до скоєння на замовлення російської сторони такого злочину. Однак вербувальна діяльність іноземної спецслужби продовжується", - вказали у СБУ.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом нестачі культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі.