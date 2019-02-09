СБУ: спецслужбы РФ для дестабилизации ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем государстве на религиозной почве. Об этом заявили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ "ЛНР/ДНР" осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП. При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - указали в спецслужбе.
Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой, по данным СБУ, выглядел следующим образом (на языке оригинала):
"Нарисовать на месте любой из предложенных символов;
Начать съёмку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения.
Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть.
Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ.
На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съёмки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае".
"Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления. Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается", - указали в СБУ.
Напомним, в СБУ заявили, что зарегистрировано уголовное производство по факту недостатка культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре.