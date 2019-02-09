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СБУ: зарегистрировано производство из-за исчезновения 10 ценностей из Лавры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что зарегистрировано уголовное производство по факту недостатка культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, как отмечается, "установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность".

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, по результатам проверки Министерства культуры Украины в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника комиссия не обнаружила 10 предметов.

Позже Министерство культуры предоставило список пропавших из Лавры ценностей.

Ранее в СБУ заявили, что проводили экспертизу для оценки пропавших из Лавры ценностей.

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