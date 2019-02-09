СБУ: зареєстровано провадження через зникнення 10 цінностей з Лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Службі безпеки України заявили, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом нестачі культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП, як зазначається, "встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність".
"За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври", - повідомили у СБУ.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, за результатами перевірки Міністерства культури України в основному та науково-допоміжному фондах Києво-Печерського історико-культурного заповідника комісія не виявила 10 предметів.
Згодом Міністерство культури надало список зниклих з Лаври цінностей.
Раніше у СБУ заявили, що проводили експертизу для оцінки зниклих з Лаври цінностей.