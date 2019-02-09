СБУ: зареєстровано провадження через зникнення 10 цінностей з Лаври

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Службі безпеки України заявили, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом нестачі культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.