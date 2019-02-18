ФСБ планирует акции запугивания прихожан и нападения на храмы УПЦ МП

"Наши "друзья" "за поребриком" прибегают к совершению противоправных действий в отношении культовых сооружений УПЦ МП. У нас есть информация о том, что ставится задача запугивать перед совершением каких-либо акций экстремистского противоправного характера представителей УПЦ МП, чтобы их реакция выглядела более естественной", - отметил он.

По его словам, соответствующие противоправные действия СБУ уже зафиксировала на востоке. По данным Службы, их организовывали с оккупированной территории, причем руководство этими действиями осуществлялось непосредственно ФСБ РФ по Ростовской области.

Ранее УНН сообщал, что по мнению СБУ, спецслужбы России для дестабилизации ищут желающих поджигать храмы УПЦ МП .