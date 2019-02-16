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У Кривому Розі невідомі підпалили двері храму УПЦ МП

У Кривому Розі невідомі підпалили двері храму УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Кривому Розі група невідомих підпалила двері храму Вознесіння Господнього, який належить Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) та розмалювала стіни. Поліція порушила кримінальну справу. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу церкви.

“У день свята Стрітення Господнього група невідомих осіб вчинили акт вандалізму над храмом Вознесіння Господнього м. Кривий Ріг. Вандалами, за допомогою запальної суміші, було здійснено підпал храму, що й призвело до загоряння та серйозних пошкоджень центральних вхідних дверей і надбрамної ікони Вознесіння Господнього”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що на стінах храму зроблені написи, що, за словами прес-служби церкви, має відношення до радикальних нацистських рухів.

“Також зроблені написи на стінах „14/88“, які мають пряме відношення до гасел радикальних нацистських рухів”, — відзначили у повідомленні.

Правоохоронні органи й слідство проводять слідчі заходи задля встановлення осіб, котрі вчинили дане правопорушення та їх мотиви.

Як повідомляв УНН, невідомі підпалили і намалювали знак СС на фасаді храму Української православної церкви Московського патріархату, що по вулиці Передаточній у Запоріжжі.

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